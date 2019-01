Bankbransjen er i stadig endring, og den moderne utviklingen har gjort at mulighetene innenfor lån og økonomi har tatt store steg de seneste årene. Vi skal ikke langt tilbake i tid før det å søke om et lån var en flere dager lang prosess – som nå i dag kan utføres på bare noen få minutter. Vink farvel til papirarbeid og fysiske signaturer med penn, for nå kan hele søkeprosessen sluttføres over nettet blant annet takket være BankID og elektronisk signering.

Slik får du et raskt lån

Er du avhengig av at pengene kommer inn på konto så snart som mulig, så anbefaler vi som regel et kredittkort ettersom dette gir umiddelbar tilgang. Men er det et forbrukslån man virkelig vil ha, så kan også dette løses på kort tid. Hos mange banker behøver du bare å fylle ut grunnleggende personalia for å søke om lån, ettersom detaljer om inntekt og så videre automatisk blir hentet gjennom en kredittsjekk. Derfor er hele søkeprosessen som regel gjennomført på noen få minutter, og svaret får du automatisk. Du kan se denne nettsiden for en liste over banker som tilbyr lån på dagen: www.billigeforbrukslån.no/lan-pa-dagen/

Det tar riktignok fortsatt noe tid før pengene kommer inn på konto, men så lenge man søker om lånet før klokken 12-13 på formiddagen, så vil man ofte rekke å få pengene inn før arbeidsdagen er over. Hvis ikke er de som regel inne på konto allerede neste dag, noe som er relativt kjapt! Her ser du en komplett liste over banker som tilbyr forbrukslån på dagen. Opp Finans var en av de første aktørene til.

Krav til deg – bruk av BankID

Det som skal til for å få rask utbetaling av lånet, er signering av søknaden ved bruk av BankID. Dette er nemlig det som tilsvarer en skriftlig signatur, der man tidligere måtte vente til gjeldspapirene kom i posten før man måtte returnere de til banken. Nå slipper man altså denne tungvinne og langsommelige prosessen, forutsatt at man har BankID. Denne tjenesten tilbys av alle de store bankene i Norge, og vi antar at store deler av den norske befolkningen i dag har tilgang til BankID.

Store lånesummer utbetales sjeldent på dagen

Skal man låne mer enn 50 000 kroner, så må man gjerne regne med litt ekstra ventetid. Dette fordi banken da ofte vil ta en manuell kontroll av søknaden fordi det er snakk om såpass mye penger. Da kan det gjerne ta 2-3 dager før pengene kommer inn på konto, men dette varierer veldig fra bank til bank. Er du fast kunde i banken og har søkt om lån tidligere kan det hende at du får pengene langt kjappere, ettersom banken da vet at du er en tillitsfull kunde. Derfor kan det lønne seg å søke om lån i samme bank der man er såkalt «helkunde» hvis man har muligheten til det.